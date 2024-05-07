Эксклюзив 07 мая 2024, 15:58 «Потрясающая атмосфера». Плющенко — о церемонии инаугурации Путина Плющенко рассказал о потрясающей атмосфере на инаугурации Путина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин официально вступил в должность главы государства 7 мая, поблагодарив людей за оказанное ему доверие. Народ страны действительно доверяет ему и очень уважает лидера страны, заявил в комментарии 360.ru двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Атмосфера [на инаугурации] была потрясающая, вы знаете, когда выходит лидер, от него просто веет энергетикой, — отметил он. — Даже мимо проходит, и от него веет уверенностью, энергетикой».

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Плющенко выразил уверенность, что жители страны действительно очень уважают, ценят и любят президента, доверяя ему страну и ее будущее.

«Мы все доверяем. Если говорить о церемонии, я уже не первый раз на инаугурации Владимира Владимировича. Это запомнится на всю жизнь», — заключил собеседник 360.ru.

Церемония инаугурации прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.