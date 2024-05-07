Медведев рассказал, чего ждет после инаугурации Путина | 360°

Власть 07 мая 2024, 13:49 Медведев рассказал, чего ждет после инаугурации Путина Медведев пообещал России победу и процветание под управлением Путина РИА «Новости»

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Россию ждет победа и процветание под руководством президента России Владимира Путина. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил на инаугурации главы государства заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Инаугурация президента России прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца во вторник, 7 мая. Путин принес присягу на Конституции и выступил с обращением к гражданам.

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В своей речи Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие. Президент отметил, что текст присяги полностью передает суть работы лидера страны, которая заключается в служении народу и защите России.

Он добавил, что страна справится со всеми новыми вызовами, которые сейчас стоят перед ней и пройдет этот сложный путь достойно. Все долгосрочные планы и запланированные масштабные проекты реализуются, подчеркнул глава государства.