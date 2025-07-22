Потоп в Москве. Рублевское шоссе превратилось в реку, машины тонут по крышу

Почти треть месячной нормы осадков выпало в центре Москвы 22 июля. Властям пришлось перекрыть и Рублевское шоссе, кадры с места событий прислал в редакцию 360.ru очевидец.

Движения по шоссе в сторону области пока нет из-за подтопления. В Госавтоинспекции уточняли, что перекрытие затронуло территорию в районе улицы Ярцевской, а также на улице Минской — от проспекта Багратиона.

Причиной стала вода, скопившаяся на дорожном полотне после обильных осадков. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Они регулируют движение и помогают автомобилистам справляться с последствиями подтопления.

Обильные дожди заливают российскую столицу уже несколько дней. В ночь на 21 июля в городе выпала месячная норма осадков. Синоптики полагают, что это еще не конец.

Сильный ливень накрывал Москву и в июне. Вода проникала в подземные паркинги и торговые центры. В районе Фили-Давыдково из берегов выходил Мазиловский пруд.