Пора строить плот? Когда Москву и Подмосковье перестанет заливать

Москву и Подмосковье буквально заливает. За ночь в столице выпала месячная норма осадков, и это еще не конец, предупреждают синоптики. Какие последствия обрушились на регион уже в начале рабочей недели, скоро ли тучи отступят и к какой погоде готовиться в выходные, выяснил 360.ru.

Последствия ливней в Москве и Московской области Обильные ливни в Москве и области затапливают все вокруг. Из-за обрушившегося моста в Подмосковье остались отрезанными от сообщения часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». В столице машины не едут, а буквально плывут по дорогам. Пострадал не только центр города, но и МКАД.

Департамент транспорта Москвы советует жителям и гостям города сегодня пересесть на метро. Однако и с этим могут возникнуть проблемы. Например, утром на Калужско-Рижской линии временно останавливали движение поездов от «Октябрьской» до «Беляево».

В Одинцове автомобили невозможно завести, потому что они стоят в воде до уровня боковых зеркал.

Переход железнодорожной станции «Павшино» в Красногорске затопило так, что в нее невозможно попасть — только вплавь. И без гидрокостюма здесь не обойтись.

Утром понедельника москвичи в попытках добраться до работы упражнялись в гибкости и изворотливости ума. Некоторые решили достать сапы.

Ливни заблокировали московские аэропорты. Людям приходится ждать вылета часами. В Шереметьеве отменили 75 рейсов, задержали 140, во Внукове — 17. Еще 22 самолета, которые летели в столицу, принял петербургский Пулково. Дождь пробивает даже крыши. Вода начала заливать торговый центр «Щука» в Москве.

По словам метеоролога и главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, за прошлую ночь на ВДНХ выпало 28 миллиметров, в Тушине — 49, а возле МГУ — 43 миллиметра осадков. «Больше всего выпало в отдельных местах Зеленограда — до 91,6 миллиметра», — отметила в беседе с 360.ru эксперт. При этом норма июля составляет 80-85 миллиметров. Таким образом, на Москву и область только за прошлые сутки вылилось порядка 2/3 месячных показателей. Она добавила, что 21 июля 2025 года войдет в историю как самое дождливое с 1879-го в Москве.

Когда дожди в Москве и Подмосковье отступят Позднякова уверена, что дожди в столице и регионе продолжатся еще как минимум пару дней. «Причина ливней в атмосферных фронтах, относящихся к циклону, который располагается пока над Белоруссией. Он не движется на восток, потому что там область повышенного атмосферного давления. И эта теплая и влажная воздушная масса подпирается следующими порциями теплого воздуха, которые поступают из Западной Европы», — объяснила метеоролог. Из-за термической и динамической конвекции получилась облачность, которая никуда из столицы и региона не уйдет до середины недели. Дожди разной интенсивности сохранятся сегодня и в последующие дни, преимущественно ночью. Днем ливни будут не такими интенсивными, скорее умеренными — от двух до семи миллиметров осадков.

Фото: РИА «Новости»

В пятницу и субботу, 25 и 26 июля, атмосферное давление подрастет, гребень с юго-запада оттеснит циклон и его тучи. К выходным дожди прекратятся, заверила Позднякова. «Но ветер сменится на северный, поэтому ночи могут стать чуть прохладнее, чем то, что мы переживаем сейчас. Они будут облачными, дождливыми и относительно теплыми», — добавила эксперт. Минимальная температура составит 14−17 градусов, а с субботы немного опустится — до уровня от 12 до 15 градусов. С уходом ливней в Москву и регион вернутся солнечные дни и жаркая погода: столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов в Подмосковье, в столице — от +25 до +26.