Власти Херсонской оценили ущерб от засухи для аграриев в 70 миллионов рублей

Обрушившаяся на Херсонскую область засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству региона на сумму в 70 миллионов рублей. Общая площадь пострадавших посевов составила более 60 гектаров.

Власти региона отменили действующий с 19 июля режим чрезвычайной ситуации и приняли решение выплатить пострадавшим от стихийного бедствия аграриям компенсации и обеспечить дополнительные льготы. Принятые меры помогут в восстановлении сельского хозяйства области.

Одной из причин засухи стала разрушенная в ходе теракта украинских боевиков Каховская гидроэлектростанция в июне прошлого года.

Еще одним российским регионом, где сильная жара погубила посевы, стала Ингушетия. В середине августа власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации. В министерстве сельского хозяйства региона заявили, что получили более 200 сообщений от фермеров, которые пожаловались на гибель посевов.