Чрезвычайное положение ввели в Ингушетии после гибели урожая

Чрезвычайное положение ввели в Ингушетии из-за жары и гибели посевов

Фото: РИА «Новости»

В Ингушетии ввели чрезвычайное положение из-за гибели посевов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Там отметили, что региональный Минсельхоз провел заседание чрезвычайной комиссии, куда поступили более 200 заявлений от фермеров о гибели урожая. Аграрии объяснили, что обрушившиеся на республику жара и засуха не дали посевам развиться.

По итогам проведенных проверок мест гибели растений комиссия объявила о введении на территории Ингушетии режима чрезвычайной ситуации из-за понесенного сельхозтоваропроизводителями ущерба, вызванного аномальными природно-климатическим явлением.

В июле бахчевод Роман Пономарев предупредил, что арбузы и дыни могут подорожать почти вполовину по сравнению с прошлым годом из-за климатических проблем, с которыми столкнулся Ставропольский край.

А до этого депутат Госдумы Ренат Сулейманов заверил россиян, что катастрофы из-за нехватки урожая не случится, хотя погодные условия и замедлили посевную кампанию.

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