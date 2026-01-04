Пострадавшего при теракте в Хорлах подростка эвакуируют в Москву
Получившего серьезные травмы при теракте ВСУ в Хорлах подростка 2013 года рождения эвакуируют на лечение из Крыма в детскую больницу в Москве. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, его слова привело РИА «Новости».
«По результатам телемедицинских консультаций приняли решение об эвакуации подростка, получившего серьезные травмы в результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах. Эвакуацию проводят специалисты службы медицины катастроф, его доставят на лечение в детскую клиническую больницу» — сказал Кузнецов.
Помощник главы ведомства добавил, что в больницах Крыма остаются 11 пострадавших, один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
«Остальные в состоянии средней тяжести. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф», — заключил он.
Ранее стало известно, что число погибших при ударе ВСУ по Хорлам достигло 29, пострадали 60 человек.