Поставки топлива сельхозпроизводителям назвали приоритетом правительства

Обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом является приоритетом для правительства России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщило РИА «Новости».

«Конечно, в первую очередь приоритеты, которым сегодня правительство уделяет [внимание], — обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом. Здесь у нас сегодня полностью подтверждены все объемы, поставки осуществляются», — пояснил Новак.

Федеральный штаб строго следит за ситуацией в регионах. При возникновении сбоев топливо оперативно направляют в проблемные районы. Также, отметил Новак, важная задача — обеспечить северный завоз.

Вице-премьер добавил, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется. По его словам, проблемы остаются в ряде регионов, в основном в Сибири. Решает их федеральный штаб совместно с местными властями.