Новак заявил о постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке

Ситуация на топливном рынке России постепенно стабилизируется, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщили «Известия» .

По словам вице-премьера, многие НПЗ восстановили работу, нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, ситуация на заправках значительно улучшилась. В полном объеме производят завоз топлива в районы Крайнего Севера, удовлетворяют нужды сельхозпроизводителей.

Однако в ряде регионов проблемы остаются, в основном в Сибири. Там федеральный штаб вместе с местными властями и компаниями решает вопросы обеспечения горючим в ручном режиме.

«Правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме», — подытожил Новак.

Во вторник вице-премьер заявил, что рынок топлива взял курс на стабилизацию. Он добавил, что для этого приняли ряд мер.