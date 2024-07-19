У посольства США в Москве появился плакат, поздравляющий с «Днем зависимости»

Возле здания посольства США на Новинском бульваре в Москве начали монтировать сцену и установили стенд с плакатом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На плакате изображен мужчина в форме с логотипом НАТО, лежащий на больничной койке. К нему присоединили капельницы с флагами Украины, Афганистана, Югославии, Ирака и Вьетнама.

Кроме того, на английском языке написано: «Поздравляем американских дипломатов с Днем зависимости!» — а на русском надпись продублирована со словом «независимости» и зачеркнутой приставкой «не».

Рабочие рассказали, что вечером возле посольства выступят российские исполнители.

Президент Польши Анджей Дуда ранее не исключил, что НАТО вступит в прямой конфликт с Россией в случае ее победы на Украине.