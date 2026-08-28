Выросший в Германии россиянин ради ребенка вернулся с семьей на родину

Выросший в Германии россиянин Антон Лель вместе с беременной женой Патрицией переехал в Барнаул. Он рассказал РИА «Новости» , что хочет оградить своего ребенка от пропаганды ЛГБТ*.

Семья Лель переехала в Барнаул прошлой осенью. Они торопились, желая, чтобы ребенок родился в России. С ними приехали также его родители и его брат с семьей. У супругов родился сын в начале июня, получивший российское гражданство.

«Мы решили переехать, чтобы оградиться от пропаганды ЛГБТ*, она практически везде: начиная от телевидения, заканчивая школами, улицей, билбордами», — пояснил мужчина.

Он рассказал, что трансвеститы* спокойно приходят в школы и детские сады, рассказывая детям, как хорошо быть такими, как они. Еще одна причина переезда — беженцы из Африки и стран Ближнего Востока, которые не желают ассимилироваться и ведут себя агрессивно.

Собеседник агентства признался, что в Барнауле его семья чувствует себя в безопасности. Здесь свободный доступ к природе, можно спокойно рыбачить. В городе много парков и торговых центров.

Ранее американский фермер Джастас Уолкер (тоже из Алтайского края) признался, что надеется получить российское гражданство для жены и детей до Нового года.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.