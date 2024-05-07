Посол США не посетила инаугурацию Путина | 360°

07 мая 2024, 12:48
Посол США не посетила инаугурацию Путина
Рябков: посол Трейси покинула РФ до решения вопроса о приглашении на инаугурацию
Посол США Линн Трейси временно покинула Россию до решения вопроса о ее приглашении на торжественную церемонию инаугурации Владимира Путина на посту президента страны. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
«Посол Трейси, насколько нам известно, уехала из России на определенное время. Нам сообщили про это в МИД, объявили. Про это стало известно, когда решился вопрос о приглашении послов», — сказал он.
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Рябков уточнил, что присутствие на церемонии временной поверенной в период отсутствия Трейси не было предусмотрено.
Церемония инаугурации Путина прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Он принял присягу президента и официально вступил в должность. Свою речь глава государства завершил словами «Вместе победим!».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что всего инаугурацию посетили порядка 2,6 тысячи человек.
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