ЛДПР предложила оказывать участникам СВО бесплатную юридическую помощь в МФЦ

ЛДПР предложила организовать в МФЦ бесплатную юридическую помощь для участников СВО и членов их семей. Соответствующее обращение пресс-секретарь партии и ее лидера Элеонора Кавшар направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

По словам Кавшар, бойцы и их родственники сталкиваются с лжеюристами, которые обещают помощь с выплатами, льготами и документами за крупные суммы.

«Право на бесплатную юридическую помощь — важнейшая гарантия социальной защиты для участников СВО и их семей», — подчеркнула она.

В партии отметили, что бесплатная юридическая помощь уже доступна через государственные бюро и адвокатские образования, однако многие граждане не знают, куда обращаться. Поэтому ЛДПР предложила перенести такую поддержку в привычные для населения МФЦ.

Партия намерена добиваться включения этого механизма в федеральные программы поддержки ветеранов боевых действий.

Ранее депутаты КПРФ разработали законопроект о ежемесячных выплатах студенческим семьям.