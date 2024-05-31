Последний сериал с Анастасией Заворотнюк решили не показывать в эфире

Последний сериал с актрисой Анастасией Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сериал «Приставы», который стал одной из последних кинолент для актрисы Анастасии Заворотнюк, не выйдет на экраны. Об этом «Комсомольской правде» рассказали лены съемочной группы.

Съемки проходили в 2017 году в Москве. По словам режиссера Владимира Нахабцева-младшего, Заворотнюк играла главную роль в серии и изображала судью, которой требуется защита. Она осудила человека, который потом вышел из мест заключения и решил ей отомстить.

«Она хорошая актриса, просто мне не попадались персонажи для нее. Нужна роль, которую может исполнить тот или иной артист. А потом, когда мы все узнали про эту беду, уже стало и не до того», — поделился режиссер.

По словам коллег, внешне ничего не говорило о том, что у Заворотнюк было что-то не так со здоровьем. Она показала себя как профессионал и Нахабцев-младший даже задумался о еще одной совместной работе.

«С моим прекрасным партнером Андреем Чадовым. Вновь пересеклись на одной площадке, снимаем новый сериал», — подписала в соцсетях Заворотнюк снимок со съемок «Приставов» в 2017 году.

По мнению Чадова, совместная работа с актрисой уже не выйдет, так как прошло много лет.

«Это решение телеканала, так бывает», — объяснил Нахабцев-младший.

Ранее актер Станислав Садальский рассказал о невыпущенной комедии с Заворотнюк. Команда не успела доснять всего полчаса фильма.

Актриса умерла ночью 30 мая в возрасте 53 лет. Она скончалась от рака головного мозга в хосписе на руках супруга.

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