Последний сериал с Анастасией Заворотнюк решили не показывать в эфире
Последний сериал с актрисой Анастасией Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны
Сериал «Приставы», который стал одной из последних кинолент для актрисы Анастасии Заворотнюк, не выйдет на экраны. Об этом «Комсомольской правде» рассказали лены съемочной группы.
Съемки проходили в 2017 году в Москве. По словам режиссера Владимира Нахабцева-младшего, Заворотнюк играла главную роль в серии и изображала судью, которой требуется защита. Она осудила человека, который потом вышел из мест заключения и решил ей отомстить.
«Она хорошая актриса, просто мне не попадались персонажи для нее. Нужна роль, которую может исполнить тот или иной артист. А потом, когда мы все узнали про эту беду, уже стало и не до того», — поделился режиссер.
По словам коллег, внешне ничего не говорило о том, что у Заворотнюк было что-то не так со здоровьем. Она показала себя как профессионал и Нахабцев-младший даже задумался о еще одной совместной работе.
«С моим прекрасным партнером Андреем Чадовым. Вновь пересеклись на одной площадке, снимаем новый сериал», — подписала в соцсетях Заворотнюк снимок со съемок «Приставов» в 2017 году.
По мнению Чадова, совместная работа с актрисой уже не выйдет, так как прошло много лет.
«Это решение телеканала, так бывает», — объяснил Нахабцев-младший.
Ранее актер Станислав Садальский рассказал о невыпущенной комедии с Заворотнюк. Команда не успела доснять всего полчаса фильма.
Актриса умерла ночью 30 мая в возрасте 53 лет. Она скончалась от рака головного мозга в хосписе на руках супруга.