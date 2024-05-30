«Старались успеть». Садальский рассказал о невыпущенном фильме с Заворотнюк

Садальский рассказал о невыпущенной комедии «Семейка Триллера» с Заворотнюк

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Станислав Садальский рассказал о комедии с актрисой Анастасией Заворотнюк, которую не успели доснять. Подробностями о незавершенном фильме он поделился на своей странице в социальной сети Instagram*.

По его словам, картина повествовала о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли.

«Мы очень старались успеть, маленькие актеры работали наравне со взрослыми. Было недоснято всего полчаса, но съемки остановились на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, потом случилась эта страшная беда с Настей», — сообщил актер.

Садальский также выразил слова поддержки семье Заворотнюк. Он назвал мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева безупречным мужем и отцом и преданным другом.

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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