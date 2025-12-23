Последний бастион? Как Захарова прокомментировала появление Собчак в мессенджере MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере МАХ. Об этом она написала в своем Telegram-канале и приложила скриншот.

«А, ну все, последний бастион пал», — отметила дипломат.

Накануне стало известно, что пользователям МАХ станут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров. Россиянам для доступа нужно будет подтвердить учетную запись ЕСИА и согласие Соцфонда на обработку информации для предоставления удостоверения.

Число пользователей национального мессенджера уже превысило 75 миллионов. Через новую платформу россияне успели отправить более 6,5 миллиарда различных сообщений.