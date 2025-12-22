Пользователям МАХ станут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров

В мессенджере МАХ будут доступны цифровые удостоверения пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда .

«Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявить удостоверение с правом на льготу, формируемое на основе цифрового ID, в мобильном приложении MAX», — заявили в министерстве.

Там уточнили, что для доступа нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА и согласие Соцфонда на обработку информации для предоставления удостоверения.

Пользователи могут создать цифровой ID с помощью подтвержденной биометрии и заграничного паспорта нового образца. Документ появится после успешной верификации.

Число пользователей национального мессенджера превысило 75 миллионов. Через платформу отправили свыше 6,5 миллиарда сообщений.