После ЧП на юге России РЖД восстанавливают расписание. Что будет с поездами?

РЖД к утру вторника введут в график задержанные поезда в Ростовской области

Железнодорожники пообещали уже к утру вторника, 21 июля, вернуть в график все поезда, которые задержали из-за падения обломков беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в официальном Telegram-канале .

Фрагменты сбитого украинского дрона 19 июля упали на станцию Каменоломни. Здесь начался пожар, его удалось оперативно ликвидировать.

Другие обломки помешали движению поездов неподалеку от стации Лесная в той же Ростовской области. В итоге оператору пришлось сместить график 50 составов.

Уже к утру понедельника, 21 июля, сотрудники РЖД частично восстановили движение поездов.

Пресс-служба корпорации уверяет, что сейчас максимальное время задержки составов в сторону юга страны не превышает двух часов.

Вдвое дольше приходится ждать тем, кто едет в противоположном направлении.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказывал, что из-за падения обломков беспилотников в подведомственном ему регионе горели также частные дома. Одна из местных жительниц получила ранения.