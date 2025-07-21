Крыша вокзала загорелась из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: РИА «Новости»

Трех человек эвакуировали из диспетчерского пункта в поселке Каменоломни из-за атаки дронов ВСУ в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Ростовской области российские военные уничтожили вражеские беспилотники в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека», — уточнил глава региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но информация еще уточняется.

Слюсарь добавил, что в поселке также загорелся цветочный магазин. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.

Ранее Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 43 дрона ВСУ над пятью регионами страны.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте