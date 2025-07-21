Крыша вокзала загорелась из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Трех человек эвакуировали из диспетчерского пункта в поселке Каменоломни из-за атаки дронов ВСУ в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Ростовской области российские военные уничтожили вражеские беспилотники в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека», — уточнил глава региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но информация еще уточняется.

Слюсарь добавил, что в поселке также загорелся цветочный магазин. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.

Ранее Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 43 дрона ВСУ над пятью регионами страны.