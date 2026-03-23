Минздрав назвал размер живота, при котором мужчинам ставят диагноз ожирение

Диагноз абдоминальное ожирение мужчине ставят при окружности живота 94 сантиметра. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

«Окружность живота определяют сантиметровой лентой в положении стоя при спокойном дыхании, ленту накладывают на уровне пупка. Окружность талии 94 сантиметра у мужчин является диагностическим критерием абдоминального ожирения», — говорится в документе.

Имеющих лишний вес мужчин направляют на углубленные профилактические консультации и дальнейшее наблюдение за здоровьем.

Ученые-кардиологи установили, что накопление избыточного жира в области талии (висцеральный жир) точнее предсказывает риск развития сердечной недостаточности, чем общий индекс массы тела. Измерения объема талии позволяют выявить группу высокого риска даже среди пациентов с нормальным ИМТ.