Посадившего самолет под Новосибирском пилота Белова позвали на работу в Азию

Пилот Сергей Белов, который успешно посадил самолет на пшеничное поле под Новосибирском, получил предложение о работе в азиатской авиакомпании. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» .

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду», — сказал собеседник агентства.

Сергей рассказал, что на предыдущем месте работы, в «Уральских авиалиниях», некоторые коллеги оставили о нем негативный отзыв.

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, экстренно приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из 161 человека на борту серьезно не пострадал. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышенного давления.

Белову предъявили обвинение в нарушении правил безопасности полета и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи подсчитали ущерб, нанесенный авиакомпании, — 119 миллионов рублей.

В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий. Омский областной суд 20 января подтвердил это решение.

«Уральские авиалинии» отказались от иска к пилоту после посадки в поле. В апреле 2024 года Белов ушел из авиакомпании по собственному желанию. При этом один из пилотов Эдуард Семенов рассказал, что руководство авиакомпании попросило их уволиться. Времени на раздумья никто не давал.