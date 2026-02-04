Посадившего самолет под Новосибирском пилота Белова позвали на работу в Азию

Фото: РИА «Новости»

Пилот Сергей Белов, который успешно посадил самолет на пшеничное поле под Новосибирском, получил предложение о работе в азиатской авиакомпании. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду», — сказал собеседник агентства.

Сергей рассказал, что на предыдущем месте работы, в «Уральских авиалиниях», некоторые коллеги оставили о нем негативный отзыв.

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, экстренно приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из 161 человека на борту серьезно не пострадал. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышенного давления.

Белову предъявили обвинение в нарушении правил безопасности полета и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи подсчитали ущерб, нанесенный авиакомпании, — 119 миллионов рублей.

В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий. Омский областной суд 20 января подтвердил это решение.

«Уральские авиалинии» отказались от иска к пилоту после посадки в поле. В апреле 2024 года Белов ушел из авиакомпании по собственному желанию. При этом один из пилотов Эдуард Семенов рассказал, что руководство авиакомпании попросило их уволиться. Времени на раздумья никто не давал.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте