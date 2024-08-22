Портовую инфраструктуру Геническа и Скадовска обновят

Глава Херсонской области Владимир Сальдо и руководитель Федерального агентства речного и морского транспорта Андрей Тарасенко посетили Генический морской торговый порт, где обсудили планы по активизации работы портовой инфраструктуры региона. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале .

В ходе визита в порт особое внимание уделили потенциалу транспортных узлов Геническа и Скадовска, которые должны занять ключевую позицию в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции из региона.

«Вывоз херсонской сельскохозяйственной продукции играет огромную роль в экономике региона», — подчеркнул Владимир Сальдо.

Региональные власти планируют привлечь инвестиции для строительства современных зерновых терминалов в портах, а также провести комплексное обновление всей портовой инфраструктуры, добавил он.

«Реализация этих проектов позволит значительно повысить продовольственную мобильность региона и реализовать экспортный потенциал херсонской сельскохозяйственной продукции», — заявил губернатор.

Координацию работы по увеличению экспортных поставок через порты Геническа и Скадовска осуществляет Государственная Херсонская зерновая компания под руководством Сергея Кивы.

Также в правительстве области добавили, что модернизация портовой инфраструктуры значительно увеличит объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и позволит создать новые рабочие места.

Ранее в правительстве Херсонской области сообщили, что на реконструкцию очистных сооружений региона выделили 811 млн рублей.