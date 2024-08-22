На реконструкцию очистных сооружений Херсонской области выделили 811 млн рублей

Из федерального бюджета выделили 811 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений в Херсонской области. Об этом заявил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram-канале .

По его словам, старая канализационная система Геническа находится в плачевном состоянии.

«Основные магистрали в приморском городе полностью сгнили. Стоки попадали в землю и море фактически без какой-либо очистки», — отметил председатель правительства.

Ситуация значительно изменится благодаря масштабной реконструкции комплекса очистных сооружений, добавил он.

После завершения проекта Геническ получит современные очистные сооружения, оснащенные инновационными системами механической, биологической и ультрафиолетовой очистки сточных вод.

Мощность новых очистных сооружений спроектирована с десятикратным запасом, добавил Алексеенко, уточнив, что параллельно с реконструкцией очистных сооружений специалисты проведут модернизацию водопроводных и канализационных сетей.

«После такой системной модернизации Геническ будет готов к строительству новых микрорайонов, промышленных предприятий и курортных комплексов, причем с запасом роста на 10-15 лет вперед», — заявил Алексеенко.

Ранее в Херсонской области дорожники закончили капремонт 70-километрового участка трассы. Работы завершили на два месяца раньше срока.