В Германии произошла первая с 1988 года вспышка ящура

На ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург выявили первую с 1988 года вспышку ящура. Об этом сообщила радиостанция RBB24 .

«Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хенове», — уточнили журналисты, ссылаясь на районное управление.

Вокруг создали почти километровую карантинную зону.

Ящур — это острое вирусное заболевание, которое относится к группе антропозоонозов. Это означает, что данными инфекционными болезнями животных может заразиться и человек. Заболевшие животные в половине случаев погибают через двое-трое суток. Люди чаще всего инфицируются через сырое молоко и молочные продукты, а иногда — через мясо.

Терапевт Надежда Чернышова ранее заявила, что через вымя животных в продукты могут попасть болезнетворные микроорганизмы. В случае отсутствия термической обработки молока человеку могут передаться мастит или ящур.