Помогавших тюремщикам ИК-19 заключенных представят к наградам

ФСИН приняла решение поощрить заключенных ИК-19 в Волгоградской области, которые 23 августа оказали помощь сотрудникам колонии и не поддались на провокации радикалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководство ФСИН наградит несколько осужденных, которые помогли сотрудникам и другим заключенным, взятым в заложники, а также тех, кто не поддался на провокации преступников, проявив выдержку и сознательность, указали в пресс-службе.

Четверо заключенных 23 августа захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19. При захвате исправительного учреждения пострадали четыре человека. Организовавшие захват заявили, что являются участниками ИГИЛ *.

Один из заключенных заступился за сотрудника ФСИН, получил ранение и попал в реанимацию.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России