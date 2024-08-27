Помогавших тюремщикам ИК-19 заключенных представят к наградам
ФСИН: заключенных, помогавших тюремщикам ИК-19 в ходе бунта, наградят
ФСИН приняла решение поощрить заключенных ИК-19 в Волгоградской области, которые 23 августа оказали помощь сотрудникам колонии и не поддались на провокации радикалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Руководство ФСИН наградит несколько осужденных, которые помогли сотрудникам и другим заключенным, взятым в заложники, а также тех, кто не поддался на провокации преступников, проявив выдержку и сознательность, указали в пресс-службе.
Четверо заключенных 23 августа захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19. При захвате исправительного учреждения пострадали четыре человека. Организовавшие захват заявили, что являются участниками ИГИЛ *.
Один из заключенных заступился за сотрудника ФСИН, получил ранение и попал в реанимацию.
* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России