Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Мессенджер Telegram перестал нормально функционировать у некоторых пользователей. Это следует из данных портала Downdetector.
Исходя из информации сервиса, количество жалоб сильно увеличилось после полуночи. С проблемами также столкнулись читатели 360.ru. По их словам, перестали загружаться картинки и отправляться сообщения.
Последний раз массовый сбой в работе Telegram случился 24 октября. Россияне отправили почти 800 жалоб. Пользователи жаловались, что перестали получать сообщения и не могут полноценно пользоваться мобильным приложением.
Похожая ситуация случилась 16 октября с сайтами МВД и ГИБДД РФ. На некоторое время они перестали загружаться.
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