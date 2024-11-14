Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Мессенджер Telegram перестал нормально функционировать у некоторых пользователей. Это следует из данных портала Downdetector .

Исходя из информации сервиса, количество жалоб сильно увеличилось после полуночи. С проблемами также столкнулись читатели 360.ru. По их словам, перестали загружаться картинки и отправляться сообщения.

Последний раз массовый сбой в работе Telegram случился 24 октября. Россияне отправили почти 800 жалоб. Пользователи жаловались, что перестали получать сообщения и не могут полноценно пользоваться мобильным приложением.

Похожая ситуация случилась 16 октября с сайтами МВД и ГИБДД РФ. На некоторое время они перестали загружаться.