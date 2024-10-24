Массовый сбой произошел в работе Telegram

Downdetector: россияне пожаловались на массовый сбой в работе Telegram

Россияне сообщили о неполадках в работе мессенджера Telegram, они оставили почти 800 жалоб. Такие данные привели на сайте Downdetector.

На неполадки в работе мессенджера чаще всего жаловались пользователи из Тверской области, Краснодарского края, Дагестана, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Пользователи Telegram перестали получать уведомления о сообщениях. Также наблюдаются проблемы с работой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

Мошенники стали использовать Telegram для рассылки вредоносных файлов под видом фотографий. Жертвами такой схемы уже стали многие пользователи мессенджера.

По другой схеме аферисты выдают себя за техническую поддержку, убеждая пользователей в том, что была подана заявка на удаление аккаунта.