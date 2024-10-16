Сайты МВД и ГИБДД перестали открываться

Baza: в регионах России перестали открываться сайты МВД и ГИБДД

Фото: Pxhere

Сайты Министерства внутренних дел, его главков и ГИБДД перестали открываться. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Неполадки на ресурсах зафиксировали 15 октября с 16:00. Доступа к сайтам нет в Москве и Подмосковье, Брянской и Нижегородской областях, Республике Калмыкия, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) в Telegram-канале сообщила, что в работе веб-ресурсов МВД и ГИБДД наблюдаются технические неполадки.

В апреле сбой произошел в работе информационных ресурсов ГИБДД Подмосковья. В связи с этим региональная Госавтоинспекция приостановила выдачу водительских удостоверений.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте