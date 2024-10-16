Сайты Министерства внутренних дел, его главков и ГИБДД перестали открываться. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Неполадки на ресурсах зафиксировали 15 октября с 16:00. Доступа к сайтам нет в Москве и Подмосковье, Брянской и Нижегородской областях, Республике Калмыкия, Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) в Telegram-канале сообщила, что в работе веб-ресурсов МВД и ГИБДД наблюдаются технические неполадки.
В апреле сбой произошел в работе информационных ресурсов ГИБДД Подмосковья. В связи с этим региональная Госавтоинспекция приостановила выдачу водительских удостоверений.
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Сайты МВД и ГИБДД перестали открываться
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