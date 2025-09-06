Польские фермеры перекрыли КПП на украинской границе во время протеста

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска «Медыка» на границе с Украиной. Об этом сообщили в украинской Госпогранслужбе.

Протест затронул только грузовой транспорт и может продолжаться не менее шести часов. В очередях на выезд с Украины уже скопились более 680 грузовиков, еще около 100 пытаются въехать в страну из Польши.

Ранее МИД Польши призвал соотечественников покинуть Белоруссию. Пресс-секретарь МИД Павел Вроньский уточнил на брифинге, что поляки могут столкнуться в Белоруссии «с событиями, которые не пойдут им на пользу». По его словам, Белоруссия — недемократическая страна, и она недружелюбна по отношению к Польше.