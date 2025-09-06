МИД Польши призвал соотечественников покинуть Белоруссию

Польский МИД рекомендовал гражданам покинуть территорию Белоруссии «доступными коммерческими и частными способами». Об этом сообщил RMF24 .

Ведомство также призвало соотечественников воздержаться от поездок в соседнюю страну.

«Это недемократическая страна, и она недружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее», — заявил пресс-секретарь МИД Павел Вроньский на брифинге.

Дипломат добавил, что поляки могут столкнуться в Белоруссии «с событиями, которые не пойдут им на пользу».

Ранее на белорусской территории поймали 27-летнего польского шпиона, который собирал данные о военных учениях «Запад-2025». Мужчину задержали в городе Лепель в Витебской области.

При себе разведчик имел восемь страниц ксерокопий документа о маневрах, на страницах стоял гриф секретности. На допросе задержанный признался в шпионаже.