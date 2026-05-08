Каждый пятый блогер стал использовать ИИ при создании контента

Каждый пятый блогер на постоянной основе пользуется искусственным интеллектом в своей работе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование платформы Rafinad.

Аналитики пришли к такому выводу, опросив больше ста авторов — от новичков до миллионников. Выяснилось, что 21% респондентов применяют нейросети каждый день, еще 51% делают это время от времени. Остальные либо не используют ИИ, либо только присматриваются к технологиям.

Чаще всего искусственный интеллект подключают для генерации картинок — так делают 49% блогеров. На втором месте написание текстов 42%, на третьем — придумывание идей — 33%. Некоторые используют нейросети для аналитики и монтажа видео.

Руководитель отдела по работе с блогерами Rafinad Елена Хуснутдинова отметила, что ИИ серьезно экономит время и повышает продуктивность. При этом 18% опрошенных не заметили особого эффекта. Эксперт подчеркнула: нейросети помогают делать больше контента, но за качество и вовлеченность аудитории по-прежнему отвечают креатив, стиль и понимание своей аудитории.

В прошлом году российские эксперты предпологали, что к 2026 году около 90% контента в интернете будет создаваться при помощи нейросетей.