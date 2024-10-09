«Полная ерунда». В Кремле высказались о движении квадроберов
Песков назвал квадробинг полной ерундой
В Кремле назвали движение квадроберов «полной ерундой». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА «Новости» популярное среди детей направление по копированию поведения животных.
«Это ерунда полная», — заявил он.
Тему квадробинга уже затронули не только общественники, но также политики и парламентарии.
До этого глава МИД России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном видео с квадроберами во время ожидания начала переговоров лидеров двух стран. Российский дипломат выяснил, что такая молодежная субкультура появилась и в Армении, а на вопрос журналистов, что с ними делать, ответил, что доверит это решение законодателям.
В начале октября сенатор Алексей Пушков заявил, что государство не должно поощрять добровольную деградацию личности, имея в виду движение квадроберов, сообщили «Известия».
Ранее «ФедералПресс» выяснил, что 42% россиян связали увлечение квадробингом с психическими нарушениями.