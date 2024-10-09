«Полная ерунда». В Кремле высказались о движении квадроберов

«Это ерунда полная», — заявил он.

Тему квадробинга уже затронули не только общественники, но также политики и парламентарии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном видео с квадроберами во время ожидания начала переговоров лидеров двух стран. Российский дипломат выяснил, что такая молодежная субкультура появилась и в Армении, а на вопрос журналистов, что с ними делать, ответил, что доверит это решение законодателям.

В начале октября сенатор Алексей Пушков заявил, что государство не должно поощрять добровольную деградацию личности, имея в виду движение квадроберов, сообщили «Известия».

Ранее «ФедералПресс» выяснил, что 42% россиян связали увлечение квадробингом с психическими нарушениями.