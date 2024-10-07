«ФедералПресс»: 42% россиян связывают увлечение квадробингом с нарушением психики

Депутаты Госдумы призвали привлекать к ответственности родителей детей-квадроберов. Как к данному хобби относятся россияне, выяснил « ФедералПресс ».

Так, 42% опрошенных заявили, что ребенка с подобным увлечением стоит показать психиатру. Еще 20% увидели в занятиях нарушение норм общества. По их мнению, движение необходимо запретить.

А вот 25% респондентов призвали дать детям свободу в вопросе выбора хобби. Не считают квадробинг опасным 13%.