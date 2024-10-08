Лавров объяснил свой интерес к судьбе квадроберов

Разговор о квадроберах между министрами иностранных дел России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном возник после просмотра видео с представителями новой молодежной субкультуры. Об этом глава внешнеполитического ведомства России заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Беседу репортер опубликовал в своем Telegram-канале .

Министр пояснил, что вместе с армянской делегацией ждал начала переговоров лидеров двух стран. Поэтому, чтобы скоротать время, он посмотрел ролик с непонятной для него субкультурой.

«Посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Поэтому и спросил, есть ли в Армении квадроберы? Оказалось есть», — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос журналиста нужно ли что-то делать с квадроберами, как сейчас предлагают некоторые депутаты глава МИД ответил, что в решении этого вопроса он доверится законодателям.

О том, что делегации дипломатов России и Армении обсуждали квадроберов, стало известно во вторник, 8 октября, перед началом саммита глав государств СНГ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров даже отметил, что появление в общественных местах имитирующих поведение собак и кошек детей стало главным в новостной повестке последних дней. Его коллега Арарат Мирзоян признался, что в подростки Армении тоже увлеклись новым течением.