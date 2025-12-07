Полиция начала розыск блогерши после видео с ребенком в вакуумном пакете

В Саратове полиция заинтересовалась блогершей после видео, где она откачивала воздух из вакуумного пакета, внутри которого находился ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по региону .

Недавно женщина поделилась с подписчиками в Instagram* коротким роликом, который насторожил правоохранителей. На кадрах она откачивала воздух из герметичного пакета, где сидел ее маленький сын, который истерично кричал «мама».

«В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой запечатлены возможные противоправные действия женщины в отношении своего несовершеннолетнего сына», — заявили сотрудники ведомства.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение саратовчанки для выяснения обстоятельств. Позже действиям блогерши дадут правовую оценку. Она уже поспешила удалить пост.

