Мама лишена родительских прав. Как бабушке возобновить контакт с внуком?

Семейные конфликты нередко приводят к ситуациям, когда один из родителей лишается своих прав на ребенка. Вместе с этим возникает важный вопрос: прекращаются ли отношения несовершеннолетнего с семьей такого родителя — бабушками и дедушками? Российское семейное законодательство исходит из следующей парадигмы: даже если родитель признан неспособным выполнять свои обязанности, это не лишает старшее поколение их самостоятельного юридического статуса по отношению к внуку.

Это означает, что лишение родительских прав затрагивает только мать или отца, но не распространяется автоматически на их родителей. Бабушка и дедушка не несут ответственности за поведение своего ребенка-родителя и не утрачивают возможность поддерживать связь с внуком. Они по-прежнему считаются близкими родственниками и могут добиваться общения с ним — независимо от судьбы родительских прав их сына или дочери. На практике это особенно важно в тех случаях, когда ребенок после лишения одного из родителей прав воспитывается вторым. Конфликт между взрослыми нередко приводит к ограничению или полному перекрытию доступа родственников к несовершеннолетнему со стороны проживающего с ним родителя.

В таких ситуациях бабушка или дедушка вправе заявить о своих правах на встречи через суд и потребовать установления порядка общения.

Суд, рассматривая такие споры, исходит из приоритета интересов ребенка. Если для него поддержание эмоциональной связи с семьей лишенного прав родителя полезно и нужно, инстанция определяет конкретный график: встречи, звонки, прогулки, участие в досуге. Важную роль играют привязанность несовершеннолетнего, предыдущие отношения, стабильность контакта и общее влияние бабушек и дедушек на его развитие.

Фото: День варенья в Захарово / Медиасток.рф

В то же время суд не связывает судьбу общения бабушек и дедушек с судьбой их ребенка-родителя. Даже если тот лишен прав за грубые нарушения, его родители, при отсутствии собственных негативных факторов, имеют право сохранять присутствие в жизни ребенка. Более того, в ряде случаев именно бабушки и дедушки становятся важным элементом эмоциональной стабильности для ребенка, особенно в условиях семейного кризиса. Таким образом, лишение родительских прав матери или отца не закрывает дверь для их родителей. Бабушки и дедушки обладают самостоятельным правом поддерживать отношения с внуком или внучкой и могут защитить его в судебном порядке. Их участие рассматривается не как продолжение конфликта между взрослыми, а как форма поддержки ребенка, чьи интересы остаются главным ориентиром при любом разрешении споров об общении. Автор публикации: юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова