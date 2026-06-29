Политолог Атаманенко отметил, что ИИ становится элементом государственной стратегии

Американские власти разрешили частично открыть доступ к новейшей модели искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic. Преподаватель Института общественных наук РАНХиГС, политолог-американист Артемий Атаманенко рассказал «ФедералПресс» , что искусственный интеллект перестает быть просто коммерческой технологией и становится элементом государственной стратегии.

Атаманенко пояснил, что наиболее продвинутые ИИ-модели начинают восприниматься как инфраструктура двойного назначения, которая сопоставима по значимости с передовыми разработками в области микроэлектроники или кибербезопасности. Поэтому американские власти все активнее участвуют в регулировании доступа к таким системам.

В США складывается модель, в рамках которой технологические гиганты сохраняют лидерство в разработке, а государство определяет правила распространения наиболее чувствительных технологий. Это позволяет компаниям удерживать клиентов и формировать вокруг своих решений целые экосистемы, но одновременно становится вопросом национальной безопасности, поэтому свобода корпораций ограничена интересами государства.

Политолог считает, что американские компании вряд ли будут спешить делать подобные инструменты общедоступными.