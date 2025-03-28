Суд отказался выселять Долину из квартиры, которую она потеряла из-за мошенников

Хамовнический районный суд Москвы вернул квартиру, которую Лариса Долина потеряла из-за мошенников, в собственность певицы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Новой покупательнице жилья Полине Лурье отказали в иске о выселении Долиной, ее дочери и внучки.

Певица стала жертвой аферистов прошлым летом. Под их влиянием она продала квартиру и передала вырученные деньги женщине-курьеру.

Кроме того, злоумышленники взломали соцсети артистки и написали от ее имени сообщения в поддержку Украины. В общей сложности Долина лишилась около 180 миллионов рублей.

Преступников удалось найти. Четверо обвиняемых, в том числе та самая женщина-курьер, находятся под стражей.