Суд отказался выселять Долину из квартиры, которую она потеряла из-за мошенников

Хамовнический районный суд Москвы вернул квартиру, которую Лариса Долина потеряла из-за мошенников, в собственность певицы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Новой покупательнице жилья Полине Лурье отказали в иске о выселении Долиной, ее дочери и внучки.
Певица стала жертвой аферистов прошлым летом. Под их влиянием она продала квартиру и передала вырученные деньги женщине-курьеру.
Кроме того, злоумышленники взломали соцсети артистки и написали от ее имени сообщения в поддержку Украины. В общей сложности Долина лишилась около 180 миллионов рублей.
Преступников удалось найти. Четверо обвиняемых, в том числе та самая женщина-курьер, находятся под стражей.
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