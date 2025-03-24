Обвиняемым в мошенничестве против Долиной продлили содержание под стражей

Суд продлил содержание под стражей на два месяца четверым фигурантам по делу о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Адвокаты просили суд изменить двоим из них меру пресечения, однако ходатайство отклонили.

По данным столичной прокуратуры, один из обвиняемых вовлек другого в преступную схему, чтобы тот еще с одним подельником получил от женщины-курьера деньги, которые она забрала у артистки, продавшей квартиру под влиянием злоумышленников

Кроме того, следствие установило, что та же преступная группа отобрала деньги еще у нескольких жителей московского региона.

Женщину-курьера задержали с поличным 30 июля, когда она пыталась забрать 4,5 миллиона рублей у жительницы Балашихи.

При этом уже другие мошенники попытались заработать и на ситуации с Долиной. Директор певицы предупредил поклонников, что она не собирает деньги с поклонников на личную банковскую карту, и призвал немедленно блокировать такие сообщения.