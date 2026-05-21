Россиянин Рустам Набиев первым в истории взобрался на Эверест на одних руках

Россиянин Рустам Набиев стал первым в истории человеком, взобравшимся на вершину Эвереста на одних руках. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

Набиев был одним из десантников, пострадавших при обрушении казармы в Омске 12 июля 2015 года. Тогда погибли 24 его сослуживца, а сам он семь часов находился под завалами, пережил две клинические смерти и ампутацию обеих ног.

«Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит», — написал покоритель высочайшей вершины мира.

