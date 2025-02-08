Показатель атмосферного давления в Москве достиг рекордной отметки

Погода продолжает обновлять барические максимумы. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве побит суточный рекорд атмосферного давления, который был установлен 8 февраля 1969 года, — 769,6 мм рт. ст.

«В самом начале суток атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, оказалось выше этого значения, а в 3 часа ночи барометры показали 776,0 мм рт. ст., что не только выше прежнего рекорда, но и является повторением абсолютно высокого давления февраля, наблюдавшегося 21 февраля 1993 года», — написал синоптик.

В Москве уже второй день подряд фиксируется рекорд атмосферного давления. В минувшую пятницу барометр показывал 775,5 мм ртутного столба, что на 1,8 мм выше предыдущего рекорда, установленного в 2012 году.

Согласно нашим прогнозам, сегодня атмосферное давление в регионе начнёт медленно и постепенно снижаться. Однако в течение следующих 5–6 дней оно будет оставаться выше нормы.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, что атмосферное давление может оказывать влияние на состояние людей, страдающих хроническими заболеваниями. В то же время, здоровый человек обычно не замечает изменений в самочувствии при повышении атмосферного давления. Врач напомнила: если давление снижается, понижается жизненный тонус, необходим обильный питьевой режим.