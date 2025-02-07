«Уже сегодня». Синоптик предупредил о пике атмосферного давления в Москве и области

Шувалов: рекордно высокое давление в Москве и области будет уже 7 февраля

Жители Москвы и Московской области 7 февраля столкнулись с рекордно высоким атмосферным давлением. Пик наступит во второй половине дня, но из-за движения антициклона давление будет постепенно снижаться уже с субботы. Об этом 360.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Рекордно высокое давление будет сегодня во второй половине дня. Уже сегодня зафиксировали суточный максимум, для этого дня. И давление продолжает расти», — отметил он.

Причем резкого снижения ждать не стоит. В ближайшие два дня жителей столицы и области ожидает такая же погода, как и сегодня, в том числе умеренные морозы, добавил синоптик.