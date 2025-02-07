07 февраля 2025 21:56 Рекордное атмосферное давление в Москве. Как минимизировать последствия Терапевт Романенко: метеозависимым нужно больше пить и соблюдать режим дня 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Атмосферное давление влияет на жизненный тонус людей, подверженных хроническим заболеваниям. Здоровый человек при повышенном атмосферном давлении не испытывает практически никакого дискомфорта, заявила в беседе с 360.ru главный врач, терапевт, семейный доктор клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Как повышенное давление влияет на здоровье Повышение атмосферного давления влияет на микроциркуляцию за счет изменения тонуса сосудов, пояснила врач. Но 755 миллиметров ртутного столба — это не экстремальные показатели, иногда цифры бывают и выше, отметила собеседница 360.ru. «Когда мы начинаем плохо себя чувствовать при таком изменении метеоусловий, то это всегда повод задуматься, а что же происходит с моим организмом, что же происходит с моим здоровьем. Поэтому практически здоровые люди, у которых нормальные сосуды, нормальное давление, не должны испытывать практически никакого дискомфорта», — заявила Романенко. Реагируют на изменение атмосферного давления люди с хроническими заболеваниями, например, гипертония, атеросклероз, нарушения вегетативной нервной системы.

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Советы метеозависимым Напитки Врач дала несколько простых и эффективных советов, чтобы минимизировать последствия повышения атмосферного давления. У метеозависимых людей всегда под рукой должны быть скоропомощные таблетки, чтобы быстро понизить или повысить давление. Если давление снижается, понижается жизненный тонус, необходим обильный питьевой режим. «Вообще, жидкость помогает решить многие проблемы в организме. Но в данном случае, это не просто прихоть, это крайне необходимо. Потому что когда мы усиливаем питьевой режим, объем циркулирующей крови увеличивается и давление несколько повышается», — рассказала Романенко. Она рекомендовала пить не просто воду, а тонизирующие напитки, электролитные растворы и минеральную воду. «Не стоит особо уповать на кофеинсодержащие напитки, потому что они могут кратковременно повысить артериальное давление, но потом за счет воздействия кофеина активизируется работа почек и давление может снизиться рикошетом», — предупредила специалист.

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Пить нужно не очень крепкий, но сладкий чай и кофе. Также полезен сыр, соленый огурец — соль задержит жидкость в организме, что немного повысит давление.

Режим сна При повышении артериального давления необходимо обратить внимание на режим дня. В этот день не рекомендуется устраивать экстремальные физические нагрузки — не стоит начинать «новую жизнь» и бежать в спортивный зал. «Можно ограничиться обычной прогулкой на свежем воздухе. <…> Прогулка, она всегда нормализует артериальное давление, улучшает общее самочувствие, придает бодрости организму», — отметила Романенко. Медик также подчеркнула важность сна. Он лечит, стабилизирует работу нервной системы и помогает пережить перепады атмосферного давления и другие неблагоприятные погодные условия. Стоит ложиться спать пораньше, а утром вставать как обычно, не давая организму поблажки, чтобы не сбивать режим.