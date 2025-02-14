Появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Скворцова

В распоряжении 360.ru появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова, после которого он попал в реанимацию. Ситуация произошла возле одного из ночных заведений в Новосибирске.

На видео можно заметить часть потасовки между мужчинами в черной одежде, среди них находился Скворцов.

Известно, что комментатора избили в ходе конфликта с другой компанией в одном из новосибирских ресторанов, причина потасовки неизвестна. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Жена комментатора сообщала, что медики подтвердили у Скворцова черепно-мозговую травму.

Утром 14 февраля стало известно, что новосибирские полицейские установили и задержали подозреваемого в нападении на Скворцова. Мужчину доставили в отдел МВД для допроса и выяснения всех обстоятельств.