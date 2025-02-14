Подозреваемого в избиении комментатора Скворцова задержали в Новосибирске

Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Причастного к случившемуся установили при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину доставили в отдел полиции № 1. Правоохранители опрашивают подозреваемого.

Комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье сообщил, что его коллега Скворцов находится в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска.

Позднее стало известно, что Скворцова избили во время случайного конфликта с агрессивной компанией в одном из новосибирских ресторанов. По факту случившегося возбудили дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Жена комментатора сообщала, что медики подтвердили черепно-мозговую травму у мужа.