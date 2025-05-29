Погибшего при взрыве в Ставрополе вице-мэра рассматривали на пост краевого замминистра

Погибший в результате взрыва в Ставрополе вице-мэр города и ветеран специальной операции Заур Гурциев мог получить назначение на должность заместителя министра ЖКХ Ставропольского края. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Буквально в это воскресенье он должен был уехать на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края с городского уровня. К сожалению, планам уже не сбыться», — отметил он.

Владимиров добавил, что Гурциев был перспективным руководителем и хорошим человеком.

«Выражаю соболезнования его семье — супруге, маме, детям. Сделаем все, чтобы помочь и поддержать», — заключил губернатор.

В результате результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе в четверг погибли первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый.