Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Утром 2 января поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москве, где будет принимать гостей два дня. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На протяжении 2 и 3 января анимационная программа около поезда начинается в 10:00. Главный новогодний волшебник выходит к детям в 10:00, 15:10, 17:50 и 20:40 в пятницу и в 10:00, 15:10 и 18:40 в субботу.

Торжественное отправление поезда Деда Мороза 2 января намечено на 21.00, 3 января — на 19.00.

Поезд Деда Мороза в нынешнем сезоне начал путешествие по российским городам с 19 ноября. Волшебный состав останавливается с праздничной программой в 70 городах, а 11 января вернется в Великий Устюг.

Ранее известный исследователь русской архитектуры из США Уильям Брумфилд признался в своей любви к традиции празднования Нового года в России и назвал его большим приключением.