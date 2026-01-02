Известный ученый из США признался в любви к русскому Новому году

Ученый Брумфилд признался, что Новый год в России у него связан с приключениями

Известный американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд назвал празднование Нового года в России приключением. Таким мнением он поделился в интервью РИА «Новости» .

Профессор назвал любимую русскую традицию, вспомнив, что впервые узнал о праздниках в России в 1970-х годах. Его впечатлило празднование Нового года.

«Новый год не обходится без приключений», — сказал Брумфилд.

Профессор получил российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность. Он является автором исследования «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры», из-за которого лишился должности в ведущем вузе США. Это не помешало тому, что его книга стала храниться в библиотеке конгресса.

Ранее в Перми ученые сравнили традиции празднования Нового года зумеров и бумеров. Первые готовы отказаться от елки в пользу световых конструкций и не так категоричны в еде. Бумеры придерживаются регламента при украшении дома и начинают готовить блюда на новогодний стол уже за несколько дней.