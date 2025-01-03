РЖД: желающие могут встретиться с Дедом Морозом на Киевском вокзале 3 января

В ночь на 3 января сказочный поезд Деда Мороза добрался до Москвы. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Состав персонажа проехал по Московскому центральному кольцу, выпуская клубы пара и сияя огнями.

«Увидеть его и встретиться с Дедушкой Морозом из Великого Устюга сегодня, 3 января, могут все желающие на Киевском вокзале столицы с 9:00 до 19:20», — отметили в РЖД.

Ранее стало известно, что в Великий Устюг из Подольска Деду Морозу отправили более 350 писем.

Московский Дед Мороз признавался, что его любимое блюдо на Новый год — полезное и обязательно растительного происхождения, он не отдает предпочтения мясным или рыбным продуктам.

Зимний волшебник призвал россиян не объедаться сладостями до отвала, чтобы не нарушать баланс белков и углеводов в организме, а также указал на необходимость во всем съестном соблюдать разумную меру.