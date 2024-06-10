«Подпортила доверие к себе». В «Сорок сороков» объяснили претензии к Ивлеевой из-за рекламы

Против блогера Анастасии Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу в связи с нарушением законодательства о рекламе. Об этом 360.ru сообщил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Он уточнил, что согласно пункту шестому статьи пятой федерального закона «О рекламе» не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов. Блогеру может грозить административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

«У Ивлеевой в рекламе использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое — это „suck it“ („соси это“), и второе — несуществующее слово „Nudles“, которое читается русскоязычными людьми как „nudes“, — тоже слово недопустимое для общественного пространства», — поделился Солдатов.

По этой причине движение призвало привлечь Ивлееву к административной ответственности и обязать удалить рекламные материалы, в том числе на вывеске, а также принять меры к изменению названия.

По мнению собеседника, блогер сделала это для привлечения внимания, провокации и извлечения коммерческой выгоды.

«Это говорит о том, что предыдущие попытки раскаяния [за голую вечеринку] были неискренние. Она еще больше подпортила доверие к себе», — заключил Солдатов.

Накануне Ивлеева открыла собственный бар азиатской кухни в Столешниковом переулке в Москве. Поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки.